Naturschutz und Wasserwerk-Besuch

Bensheim. Zu ihrer Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (18.) um 18 Uhr. Am Dienstag, 19. November, um 16 Uhr besucht die Fraktion das Wasserwerk Riedgruppe-Ost. „Wir bereiten das Gespräch inhaltlich vor“, informiert Andreas Born, der die BfB im Magistrat vertritt. Wer an dem Gespräch teilnehmen will, kann sich über info@bfb-bensheim.de melden.

Gratulation an Adil Oyan

„Wir gratulieren Adil Oyan zu seiner Wahl als hauptamtlicher Kreisbeigeordneter im Kreis Groß-Gerau. Im Koalitionsvertrag der Deutschland-Koalition steht, dass die Stelle des hauptamtlichen Stadtrates nicht mehr weiter besetzt wird. Begründet wird dies damit, um die Finanzen für diese Stelle einzusparen“, erinnert Stadtverordneter Norbert Koller.

Man sei gespannt, ob der Koalitionsvertrag eingehalten wird und die Finanzen wirklich eingespart werden. „Mich würde es nicht wundern, wenn zum Schluss – wie bei der deutlichen Anhebung der Steuersätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer durch die Koalition – das Gegenteil herauskommt. Wir lassen uns gerne positiv überraschen“, meint dazu Stadtverordneter Franz Apfel und kündigt an, dass die Fraktion Einsparvorschläge für 2023 vor der Verabschiedung des Haushaltes erarbeiten will.

Das Thema Naturschutzprogramm für 2023 steht ebenfalls am Dienstag zur Beratung ebenso wie ein städtischer Zuschuss zum Erwerb eines Zweiachsenmähers für den Naturschutzbund Meerbachtal Zell/Gronau. red