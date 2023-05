Folkrock mit der Oysterband im Rex

Bensheim. Im Frühjahr kommt die britische Folkrock-Band Oysterband mit ihrem aktuellen Album „Read the Sky“ für einige Zusatztermine nach Deutschland – am Samstag, 13. Mai, ist sie um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim zu Gast.

Die vielfach ausgezeichnete Band ist auch noch nach über vier Dekaden kreativ und voller Energie. Ihre Songtexte, geformt und geschliffen von aufwühlenden Zeiten und dem gelebten Leben, sind nun sogar stärker denn je, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit ihren innigen Folk-Rock-Roots-Kompositionen und großartig instrumentierten Hymnen berühren sie das Publikum. Einige ihrer besten Songs reihen sich in den modernen Folk-Rock-Kanon ein wie zum Beispiel „Put Out The Lights“, „When I’m Up (I Can’t Get Down)“, „Blood Wedding“, „Everywhere I Go“, „The Oxford Girl“, „Granite Years“ oder „Native Son“.

Diese und viele weitere Songs ihres Repertoires werden die Musiker am 13. Mai im Musiktheater Rex präsentieren. Dabei spielen die Musiker der Oysterband immer noch mit derselben Tatkraft einer „Punk Ceiligh Band“. Die wachsende Tiefe und Sensibilität ihres Songwritings, in Verbindung mit der Macht von John Jones’ Stimme, und ihr musikalisches Können ließen ihre Musik über die Jahre akustisch immer brillanter und tiefgründiger werden, heißt es abschließend. reed