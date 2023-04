Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Musiktheater Rex Bensheim

Kaum eine andere Band prägte die Musik der 70er, 80er und frühen 90er Jahre so wie das Electric Light Orchestra. Phil Bates, seit 1978 Sänger und Gitarrist von ELO Part II und als solcher direkter Nachfolger von Jeff Lynne, wird die größten Hits der Classic-Rock-Legenden am Donnerstag, 27. April, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex präsentieren. Am Freitag, 28. April, 20.30 Uhr, spielt die Schweizer Tribute-Band Fun Halen die Songs der Hard Rocker von Van Halen musikalisch perfekt und lässt Klassiker wie „Jump“ oder „Unchained“ wieder aufleben. Zum „Tanz in den Mai“ am Sonntag, 30. April, 20.30 Uhr, wird die Band Soulfinger & Guests dem Publikum wieder ordentlich einheizen. (Kartenvorverkauf: www.musiktheater-rex.de).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Theater Sapperlot Lorsch

Am heutigen Dienstag (25.) öffnet sich im Theater Sapperlot wieder die Bühne für den Kultursalon. Gastgeber Daniel Helfrich präsentiert beim Vorentscheid zum Kleinkunstpreis „Lorscher Abt“ wieder Überraschungsgäste. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich dennoch über eine Spende. Die „Reisegruppe Ehrenfeld“ macht am Freitag (28.) um 20.30 Uhr Station in Lorsch. Maja Lührsen und Theo Vagedes nehmen die Zuschauer laut Ankündigung mit auf eine grenzenlos komische Fahrt. Thomas Maurer aus Wien ist in seinem neuen Programm ein „Zeitgenosse aus Leidenschaft. Im Sapperlot tritt er am Samstag (29.) um 20.30 Uhr auf. (Kartenvorverkauf: www.sapperlottheater.de)

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

© Thomas Neu

In der Eigenproduktion „Agent a.D.“, ein Stück aus der Feder von Rainald Methlow, wird Super-Spion James Brond ausgemustert. Die unterhaltsame Aufführung mit zahlreichen Anspielungen, Melodien und Sound-Tracks aus den James-Bond-Filmen ist am letzten Aprilwochenende, 28. und 29. April, 20 Uhr, erneut im PiPaPo-Theater zu sehen. Am Sonntag, 30. April, präsentiert das Trio Hladek/Ambach/Hladek kammermusikalischen Acoustic Jazz. In der Besetzung Alexander Hladek (Vibraphon/Drums/Percussion), Cathrin Ambach (Querflöte) und Stefan Hladek (Gitarre) spielen sie ab 19 Uhr im PiPaPo-Keller. (Kartenvorverkauf: Tourist-Information Bensheim, Tel. 06251/8696101).

Theater Mobile

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Bergsträßer Bühnen in dieser Woche Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Theater Mobile Drei Konzerte am letzten April-Wochenende in Zwingenberg Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Programm Sapperlot kommt zurück aus der Osterpause Mehr erfahren

Drei Veranstaltungen stehen am letzten April-Wochenende auf dem Spielplan des Theater Mobile. Am Freitag (28.), 20 Uhr, singt Victor Plumettaz Lieder des Komponisten und Kabarettisten Georg Kreisler. Am Samstag (29.), 20 Uhr, gastiert das Gitarren-Duo Café del Mundo mit „Famous Tracks“ im Gewölbekeller. Am Sonntag (30.), 20 Uhr, feiern die „Boogie Woogie-Brothers“ Axel und Torsten Zwingenberger ein zweites Mal in Zwingenberg ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum.

Muddy’s Club Weinheim

Pünktlich zum 30. Bandjubiläum schaut Running Five am Freitag (28.) um 20.30 Uhr nach über drei Jahren Pause wieder im Weinheimer Club-Gewölbekeller vorbei. Die erstklassig besetzte Formation, bestehend aus Kontra- und E-Bass, Drums, Gitarre, Piano und mehrstimmigem Gesang, kreiert die Musik im Stile der 50er, 60er und 70er, gemischt mit Versionen moderner Klassiker (Kartenreservierungen online unter muddys-club.net).

Café Central Weinheim

Die US-amerikanische Metalband Visigoth gastiert heute (Dienstag) um 20 Uhr im Café Central, wo am Freitag (28.) ab 20 Uhr eine Irish-Folk-Party steigt, bei der neben dem irischen Sänger und Gitarristen JP Kennedy noch Idiots In The Crowd aus Heidelberg und als Hauptact The Dullahans auftreten werden (Kartenvorverkauf: cafecentral.de). BILDER: Thomas Zelinger, Phil BAtes, fun, Gregor Hohenberg, Thomas Neu

bzw_Victor_Plumettaz_Theater_Mobile © Gregor_Hohenberg

ble, Theater Sapperlot, Kultursalon,Moderator Daniel Helfrich, ,, Bild: Thomas Neu © Thomas Neu

Bensheim, Kellertheater Pipapo, neue Eigenproduktion, "Agent a.D." von Rainald Methlow, 03.03.2023; Foto: Thomas Zelinger © Thomas Zelinger