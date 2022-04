Finissage in der Bensheimer Galerie auf Zeit

Bensheim. Am 2. Mai endet für die „IV Positionen“ ihr Ausstellungsprojekt einer Galerie auf Zeit in der oberen Bensheimer Fußgängerzone. Was vor mehr als acht Monaten startete, war anfänglich auf drei Monate in einem leerstehenden früheren Modeladen terminiert.

Die vier freischaffenden Bildenden Künstler und Künstlerinnen Harald Böhm, Hans Borchert, Ulrike Hensel und Birgit Metzler gestalteten mit ihren eigenen Bildwerken, dem jeweiligen Oeuvre entnommen, monatlich neue Ausstellungen und bespielten den großzügigen sehr gut ausgeleuchteten Raum in wechselnden Konstellationen.

Während Pandemie-bedingt in der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus das Ausstellungsgeschehen teilweise zum Erliegen kam, als ein Teilbereich eines weitreichenden verheerenden Stillstandes fast der gesamten Kulturwelt, öffnete sich hier ein Raum für die Kunst.

Wenn aber die Kunst sich selbst zu Markte trägt, wie fühlt sich das an? Wie kann ein Künstler, eine Künstlerin Kunstwerke erschaffen und in Personalunion gleichzeitig Galerist oder Galeristin sein? Und dann ist die zentrale Lage der Galerie mitten drin im Betrieb einer Fußgängerzone, wo doch sonst die Kunstszene eher im Randbereich einer Innenstadt angesiedelt ist.

Wie sich Fragen dieser Art schnell auch wieder auflösen im Nichts, zeigte ein Gespräch, was im Februar dieses Jahres während der Öffnungszeiten in der Galerie stattgefunden hat: Ein Mann mittleren Alters schaut lange vor jedem Bild verharrend, bis der an dem Tag anwesende Künstler ihn anspricht und ihm das Feedback gibt, wie außergewöhnlich und erstaunlich es sei, dies aus der Perspektive des Beobachters zu erleben. Der Besucher erzählte daraufhin, wie er bei jedem Gang durch die Fußgängerzone, jedes mal diese Galerie aufsucht. Manchmal kommt auch die Meinung der Straße ungefiltert durch die Tür und der Künstler-Galerist wünscht sich in sein stilles Atelier zurück, um an dem gerade aktuellen Bild weiterzuarbeiten, in diesem Ort der Innenwelt.

Bevor nun die Kunst wieder dauerhaft dorthin zurückkehrt, gilt es, den erfolgreichen Abschluss des Galerie-Projektes gemeinsam gebührend zu würdigen und zu genießen.

Zur Finissage wird daher für Ostersamstag (16.) von 10 bis 14 Uhr in die Hauptstraße 19 eingeladen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Tommy Woller mit seiner Hangdrum.

Die Öffnungszeiten bis zum 1. Mai sind Mittwoch und Freitag 16 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr. red