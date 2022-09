Endspurt beim Winzerfest am zweiten Wochenende

Bensheim. Für das Erinnerungs-Selfie vom Winzerfest 2022 bleiben noch drei Tage Zeit: Das finale Fest-Wochenende steht vor der Tür – drei Tage, an denen in der Regel noch einmal Hochbetrieb auf der Festmeile herrscht. Heute Abend steht erstmal die traditionelle Gebietsweinprobe im Bürgerhaus auf dem Programm. An der Stadtmühle gibt es am „Tag der Jugend“ Live-Musik für die junge Generation, im Winzerdorf spielt beim „Tag der Junggebliebenen“ die Band Haifly. Der Samstag startet mit dem Traditionsmarsch der Bürgerwehr (12.30 Uhr), am Abend spielt im Winzerdorf die Band DNS. Am Sonntag heißt es „Shopping und Wein“ – zwischen 13 und 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Gegen 15.30 Uhr werden im Winzerdorf die schönsten Gruppen und Wagen beim Festumzug prämiert. Von 17 bis 22 Uhr gibt es Live-Musik von Legends of Live, bevor die Fahne eingeholt wird und das Winzerfest 2022 Geschichte ist. red/Bild: Neu

