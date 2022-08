Einlaufen für die Oberstdorf-Tour

Bensheim. Die Wandertour der Kolpingsfamilie Bensheim nach Oberstdorf rückt näher. Um für dort fit zu sein, sind alle Wanderer für Sonntag, 18. September, eingeladen, sich bei einer Wanderung vorzubereiten „einzulaufen“.

Treffpunkt ist um 9 Uhr das Kolpinghaus Bensheim. Die reine Gehzeit beträgt fünfeinhalb Stunden. Für diese Rundtour ist eine Mittagsrast mit Verpflegung aus dem Rucksack geplant.

Abschluss dieser Wanderung ist gegen 15 Uhr /15.30 Uhr im Weingut Götzinger in Zell. „Es wäre schön, wenn die Wanderer, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, sowie die Ehemaligen auch zu diesem Zeitpunkt ins Weingut kommen würden, damit alle zusammen noch einen schönen Nachmittag verbringen“, so das Organisationsteam.

Um für die Reservierung im Weingut besser planen zu können, ist eine Anmeldung bei Josef Egger, Telefon 06251/68886, notwendig. Der Wanderführer möchte zudem darauf hinweisen, dass auch die Partnerinnen zur Wanderung mit gemütlichem Ausklang eingeladen sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Wanderfahrt der Männer startet am Mittwoch, 21. September, um 6 Uhr am Busbahnhof Bensheim. Die Organisatoren erinnern daran, die Maske nicht zu vergessen. red