Die nächste Phase der Dorfentwicklung

Bensheim. Das Förderprogramm „Dorfentwicklung“ geht in die Phase der Umsetzung über: Aus diesem Grund wird in einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 21. November das abgeschlossene „Integrierte Handlungskonzept Bensheim“ vorgestellt. Dieses ist die Fördergrundlage sowohl für öffentliche als auch für private Sanierungs- und Bauvorhaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben einem Bericht über die geplanten öffentlichen Vorhaben wird das zweite Thema der Veranstaltung die Informationen für private Haus- und GrundstückseigentümerInnen zu den ihnen offenstehenden Fördermöglichkeiten sein. Wer in Fehlheim, Gronau, Hochstädten, Langwaden, Schönberg, Schwanheim, Wilmshausen oder Zell eine Immobilie besitzt, hat unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, für bauliche Maßnahmen Fördermittel aus der „Dorfentwicklung“ zu erhalten.

Eine Voraussetzung ist, dass das Grundstück in einem abgegrenzten Fördergebiet liegt. Die Fördergebiete liegen in den historischen Ortskernen der ländlichen Ortsteile. Karten der genauen Abgrenzung sind im Internet zu finden unter: http://dorfentwicklung-bensheim.de/ikek/

Mehr zum Thema Lebensraum Für die Dorfentwicklung Förderung aus Steuergeldern beantragen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Aktion Die Bergstraße macht mobil: Laufen und Walken gegen häusliche Gewalt Mehr erfahren Odenwaldklub Wandern, basteln, vorlesen und schlemmen Mehr erfahren

Gefördert werden können Ausgaben für Investitionen in die Umnutzung, Sanierung, Erweiterung und den Neubau von Gebäuden im Ortskern einschließlich privater Hof-, Garten- und Grünflächen. Fachleute der Förderbehörde des Kreises werden die Förderbedingungen der Richtlinie des Landes Hessen erläutern. Bevor ein Förderantrag gestellt werden kann, ist die Beratung durch einen von der Stadt beauftragten Architekten verpflichtend. Der Architekt stellt am 21. November die Kriterien des Bauens im ländlichen Raum vor. Die Veranstaltung findet am Montag, 21. November, um 18.30 Uhr im Kolpinghaus Bensheim (Am Rinnentor 46) statt.

Interessierte finden auf der Website des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Richtlinie mit den Förderbedingungen: https://www.land-hat-zukunft.de/dorfentwicklung.html. ps