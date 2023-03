Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Die MEGB soll in Bensheim Sozialwohnungen bauen

Sozialwohnungsbau ist in Bensheim, wie in vielen anderen Städten auch, ein großes und schwieriges Thema. Nun soll die städtische Tochtergesellschaft MEGB in diesen Bereich einstiegen und wie ein Bauträger fungieren.