Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stadtparlament BMV-Gelände, MEGB, Kita-Neubauten Themen in Bensheim

Ab in die Sommerferien - aber mit Hausaufgaben: So sieht es für die Bensheimer Stadtverordneten nach ihrer letzten Sitzung vor der Pause aus. Die Fraktionen treffen sich am Donnerstag (21.) in der Weststadthalle.