Berliner Ring Die eingestürzte Bensheimer Brücke ist weg

Auftrag erfolgreich ausgeführt: Die eingestürzte Brücke am Berliner Ring in Bensheim blockiert elf Monate nach dem Unfall nicht mehr den Radweg. Mit einem Schwerlasttransport wurde der Steg am Donnerstag nach Lorsch gebracht.