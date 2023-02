Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Berliner Ring Brücke wird am Donnerstag in Bensheim abtransportiert

Die eingestürzte Konstruktion an der Weststadthalle in Bensheim wird am Donnerstag (23.) abgeholt. Der Berliner Ring muss deshalb zwischen Kreisel Europa-Allee und Taunusstraße ab 20 Uhr gesperrt werden.