Der Bensheimer Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Der 27. November ist der frühestmögliche Termin für den ersten Advent – dementsprechend frühzeitig werden in diesem Jahr auch die Weihnachtsmärkte eröffnet. Weihnachtslieder, Lichterglanz und Glühwein-Duft, all das erscheint momentan jedoch ein wenig surreal. Auch, weil wir vor wenigen Wochen bei fast sommerlichen Temperaturen noch in der Sonne saßen. Der Winter war da gedanklich ganz weit

...