Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kinderbetreuung Container-Kita in Schwanheim bis der Neubau in Fehlheim steht

In Schwanheim betreibt der Eigenbetrieb Kinderbetreuung übergangsweise eine Container-Kita. Die Einrichtung soll so lange Bestand haben, bis de Neubau in Fehlheim 2025 steht.