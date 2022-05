Der Hessische Demokratietag 2022 kehrte in den Süden des Landes zurück. Nach Stationen in Hanau und Kassel war am Donnerstag Bensheim die Bühne für verschiedene Workshops und demokratiebezogene Projektpräsentationen aus hessischen Schulen. „Demokratie – was uns bewegt“ lautete der Titel der bislang 13. Veranstaltung, die ganztätig in der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) stattgefunden

