„Grande Dame“ klingt ihr zu sehr nach „Queen Mum“, Urgestein hört sich nach Fossil, nach versteinertem Wurm an. Wenn schon „Urviech“, dann will Lisa Fitz „weiß-blauer Hai“ genannt werden. Am Donnerstagabend ließ der bissige weiß-blaue Hai seine Gedanken durch das gut besuchte Parktheater kreisen. „Weißkopfseeadler“ im Publikum waren der Kabarettistin bei ihrem Ritt durch ihre 40-jährige

...