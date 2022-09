Bürgerhilfe wandert im Fürstenlager

Bensheim. Die Bürgerhilfe Bensheim und der Bürgerverein für gegenseitige Hilfe in Heppenheim führen eine gemeinsame Veranstaltung im Staatspark Fürstenlager am Mittwoch, 12. Oktober, um 15 Uhr durch. Treffpunkt ist am Weißzeughäuschen. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Die geführte Wanderung im Fürstenlager endet mit einer anschließenden Verköstigung mit Brot und Wein, informieren Ingrid Engelbracht, Peter Röhrs und Petra Breßem von den Vorständen beider Vereine.

Anmeldung erforderlich

Die Kosten für eine Teilnahme betragen zehn Euro für Mitglieder der Bürgerhilfe Bensheim und 20 Euro für alle weiteren Teilnehmenden. Verbindliche Anmeldungen bis spätestens 8. Oktober per E-Mail an buergerhilfe-bensheim@t-online.de oder Telefon 06251/69999. red