Bürgerhilfe bei den Seniorentagen

Bensheim. Die Bürgerhilfe Bensheim beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an den Bensheimer Seniorentagen. „Wir bieten Mittwoch, 28. September, einen Spaziergang vom Fürstenlager über den Sommerweg zum Hochstädter Haus mit Einkehr im dortigen Café an. In Zusammenarbeit mit dem DRK Bensheim und dem Caritasheim Sankt Elisabeth werden Mitfahrgelegenheiten angeboten“, informieren Peter Röhrs und Franz Apfel vom Vorstand der Bürgerhilfe.

Mitfahrgelegenheiten bestehen am Mittwoch, 28. September, um 14 Uhr am Bahnhof Bensheim (Ostseite) und um 14.15 Uhr in der Auerbacher Bachgasse an der „Alten Dorfmühle“.

Anmeldungen sind erforderlich bei der Stadt, Andrea Schumacher, Telefon: 06251/8699160 oder per Mail an andrea.schumacher@bensheim.de. red