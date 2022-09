GSS feiert Gründung vor 50 Jahren

Bensheim. Am Montag, 17. Oktober, sind Ehemalige und interessierte Gäste von 18 bis 20 Uhr zu einer Feierstunde im Forum der Geschwister-Scholl-Schule eingeladen. Neben Grußworten von Mitgliedern der Schulgemeinde werden auch Führungen durch das Schulgebäude angeboten. Gefeiert wird das 50-jährige Bestehen der GSS.

Zwar wurde bereits 1967 der erste Spatenstich an der Eifelstraße gesetzt, dennoch dauerte es fünf weitere Jahre bis zur Gründung der heutigen Geschwister-Scholl-Schule im Jahr 1972. Wobei schon während der Bauphase ein Jahr zuvor rund 800 Haupt- und Realschüler der ehemaligen Bensheimer Rodensteinschule in bereits fertiggestellte Räume einzogen und unterrichtet wurden.

Anmeldung und Eintritt

Ein Eintritt für den Jubiläumsabend am 17. Oktober in Höhe von 15 Euro pro Familie ist nach Angaben der Schule am Abend vor Ort zu entrichten. Darin enthalten sind die in den vergangenen Monaten erstellte Jubiläumsfestschrift „Verschiedene Wege – ein Ziel. 50 Jahre Geschwister-Scholl-Schule Bensheim“ und ein Glas Sekt am Ende der Veranstaltung. Teile der Einnahmen kommen der Schülervertretung zugute, heißt es weiter.

Es wird um Anmeldung bei Manfred Forell, ehemaliger Lehrer der GSS und Schirmherr der Feierlichkeiten gebeten, per E-Mail an die Adresse manfredforell@web.de oder telefonisch unter 0160/8163742.

Die Organisatoren hoffen auf viele Besucher, die mit ihnen auf das besondere Jubiläum der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule anstoßen wollen. red