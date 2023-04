Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Musikfestival Bensheimer Musikfestival Maiway mit 41 Bands

Das Bensheimer Musikfestival Maiway geht in die 21. Runde. Am 17. Mai, wie immer am Vorabend von Christi Himmelfahrt, dominieren Live-Musik und Party-Stimmung die Innenstadt.