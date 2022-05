26 Bands heizten dem Publikum beim Maiway-Festival in Bensheim ein

Am vergangenen Mittwoch fand dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder das Maiway-Festival statt. Dies ist ein Kneipen- und Musikfestival, welches dieses Jahr seine 20. Auflage gefeiert hat.

Und das, denke ich, sehr erfolgreich, denn schon zu Beginn des Abends waren der Bensheimer Stadtpark sowie die Innenstadt voll. Im Stadtpark trat die Band the Groove Generation auf, die die Menschen zum Tanzen motivierte. Im Café de Saxe war die Gruppe Members Only aktiv. Insgesamt gab es 26 Bands auf 20 Bühnen, die über die ganze Innenstadt, geleitet von dem Bekannten „Roure Schdrisch“, das ist ein roter Strich, der den Weg weist, verteilt worden sind.

Erste Station am Kirchberghäuschen

Die erste Station war das Kirchberghäuschen mit „Juja“ und der Pfad endete im Jardín mit „Reymann“. Außerdem waren alle Genres der Musik vertreten, zum Beispiel Rock, Pop, Party & Dance, sowie auch Country Music, so dass für jeden, egal in welchem Alter man ist, etwas zu finden war. Das Kneipenfestival wurde des Weiteren von heimischen Start-ups begleitet, die ihre Produkte vorstellten und verkaufen. Das Projekt wurde ebenfalls von Jugendlichen bis zu Erwachsenen an Getränkeausgaben unterstützt. Das Festival wurde von Thorsten Zanger 2003 gegründet, und seit 2008 ist Showmaker alleiniger Veranstalter. Außerdem wird je ein Euro pro verkauftem Bändchen, welches an der Abendkasse 15 Euro gekostet hat, an die Muskelstiftung, die Kindern hilft, welche an Muskelschwund erkrankt sind, gespendet.

Auch wird eine Gruppe von Jugendlichen mit den Einnahmen gefördert, die in Bensheim ein Jugendmusikfestival initiieren möchte.

Das Festival Maiway soll planmäßig im nächsten Jahr die Besucher wieder in Bensheim begrüßen. Antonia Ehnes