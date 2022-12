Von Dirk Rosenberger

Bensheim. In Bensheim brennt mal wieder der Baum - und zwar nicht nur die Nordmanntanne mit ihren zigtausenden LED in der Fußgängerzone. Wobei der Ort des Geschehens (mal wieder) passt. Denn die wenig ruhmreiche jüngere Geschichte des Marktplatzes ist um ein weiteres Kapitel reicher. Die Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ hat sich an das

...