Beim Festgottesdienst in Bensheim musizieren und zuhören

Bensheim. Mit einem Festgottesdienst in der Bensheimer Michaelskirche ist Christian Mause als neuer Propsteikantor für die Region Starkenburg-Süd eingeführt worden. Er hat die Nachfolge von Konja Voll angetreten, der Anfang des Jahres als Domorganist und Landeskirchenmusikdirektor in die Nordkirche wechselte.

In seiner Predigt nahm Propst Stephan Arras Bezug auf den Brief des Paulus an die Epheser, in dem es heißt: „Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen.“

Kirchenmusik feiere nicht einfach sich selbst. Sie feiere auch nicht nur das gute Spiel, den guten Klang, die wunderbare Komposition, so der Propst. „Kirchenmusik bringt vielmehr den Reichtum des Lebens vor Gottes Angesicht. Und im Gottesdienst ist es seit der Reformation so, dass der gemeinsame Gesang unsere Antwort auf Gottes Wort ist.“ Mit seinem Spiel und seinem Dirigat musiziere Propsteikantor Mause auf vielfältige Weise dem Herrn.

Musik lebe davon, dass wir sie nicht nur spielen, sondern auch hören, einander zu-spielen und auch und vor allem miteinander spielen, betonte Propst Arras.

Das Zusammenspiel komme im Propsteikantorat fast schon wie ein Dreiklang zum Tragen: „Christian Mause ist beim Evangelischen Dekanat Bergstraße angestellt, er hat einen Schwerpunkt in der Michaelsgemeinde Bensheim und ist einer von zwei Propsteikantoren in der Propstei Starkenburg als Fachberater und Unterstützer der hauptberuflichen Kirchenmusik.“

Christian Mause, der unter 13 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt wurde, betrachtet das Propsteikantorat als richtungsweisend für die Kirchenmusik der Zukunft. Dazu gehöre auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er freue sich deshalb, dass er neben dem großen Oratorienchor und der Kantorei auch den Kinderchor leite.

Kirchenmusik studierte Christian Mause von 1988 bis 1992 an der Hochschule in Frankfurt am Main. Im Anschluss absolvierte er ebenfalls in Frankfurt ein Aufbaustudium im Fach „künstlerisches Orgelspiel“. Während Studium und Ausbildung war er Kirchenmusiker in der Christusgemeinde in Darmstadt-Eberstadt und der Christuskirche in Mannheim. Zuletzt war er mehr als 25 Jahre Bezirkskantor des evangelischen Kirchenkreises Hanau tätig.

Der 56-Jährige ist mit Pfarrerin Heike Mause, die jüngst Dekanin des Dekanats Groß Gerau/Rüsselsheim geworden ist, verheiratet. Er selbst stammt von der Bergstraße und war in Bickenbach und Jugenheim als Organist tätig. Während seiner Schulzeit im Schuldorf Bergstraße nahm er Klavier- und Orgelunterricht beim damaligen Bensheimer Kantor Otfried Miller. red