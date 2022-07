Raus aus dem Keller! So lautet das Credo der aktuellen Sommerbühne am Wambolter Hof, die vom PiPaPo-Kellertheater und dem Förderkreis Kleinkunst & Kultur in Kooperation mit dem Stadtmarketing Bensheim an zwei Wochenenden bespielt wird. Am Sonntag gastierte dort das Swing Size Orchestra – eine professionelle Kombo unter der musikalischen Leitung von Jens Hunstein, die mit flottem Jump’ n

...