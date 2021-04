3000-Euro-Spende für das Rex

Bensheim. Die Wohnbau Bergstraße spendete in diesem Monat insgesamt 10 000 Euro an coronabetroffene Organisationen aus dem Bildungs-, Kultur- und Hilfsbereich im Umkreis der Kommunen Bensheim, Heppenheim und Lorsch.

„Als eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in der Region mit stetig steigenden Mitgliederzahlen, einem umfangreichen Bestand aus über 2000 Wohnungen und einer Wohnfläche von mehr als 136 000 Quadratmetern möchten wir unserer Gesellschaft gerne etwas zurückzugeben“, hieß es in der Ausschreibung im März dieses Jahres. Für das Zusammenleben, gerade in schwierigen Zeiten, sei die Unterstützung durch gemeinnützige Helfer besonders wichtig. Alle Bildungs- und Kultureinrichtungen sehen sich großen Problemen ausgeliefert. „Genau aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in einer gemeinschaftlichen Aktion die größten Helden in dieser Krise zu ehren und ihnen eine Spende zukommen zu lassen“, so die Wohnbau Bergstraße.

Auf der Website „wohnbau-bergstrasse.de/spendenaktion“ konnte man sich bis zum 14. März bewerben. Aus allen Bewerbungen hat die Jury (die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein, der Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach, der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung und Landrat Christian Engelhardt) die elf Spendenempfänger ausgewählt.

Die größte Spende in Höhe von 3000 Euro überreichten der Vorstandsvorsitzende der Wohnbau Bergstraße Christoph Cranz und sein Stellvertreter Ralf Martin an die beiden Leiterinnen des Musiktheaters Rex in Bensheim, Margit Gehrisch und Martina Wagner.

Die 10 000 Euro wurden aufgeteilt in einmal 3000 Euro, zweimal 1500 Euro (Förderverein Notfallseelsorge Bergstraße und Behindertenhilfe Bergstraße) sowie achtmal 500 Euro (Förderverein Wohnungslosenhilfe Bensheim, Tafel Bensheim, Annies Suppenküche Heppenheim, Psychosozialer Hilfsverein Heppenheim, Katholische Öffentliche Bücherei Lorsch, Boxclub KSC Bensheim, SV Schönberg und Förderverein Kita Kappesgärten). tn