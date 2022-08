Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Geburtshilfe 101 Babys im Bensheimer Geburtshaus entbunden

Im Geburtshaus Bergstraße an der Fehlheimer Straße in Bensheim kamen seit der Eröffnung am 1. April 2021 101 Kinder zur Welt - eine Zahl, über die Hebammen und Trägerverein sehr froh sind.