Endspurt: Jetzt beginnt die letzte Runde im großen BA-Sommerrätsel mit Gewinnspiel

Wie gut kennen Sie Ihre Heimat? Das haben wir Sie zum Start des BA-Sommerrätsels mit Gewinnspiel am 20. Juli gefragt. Seither wurden jeweils mittwochs 20 nicht ganz einfache Fragen gestellt. Die Lösungen erschienen jeweils samstags. Heute geht es in die letzte Runde. Bei jeder der Folgen wird ein Buchstabe genannt. Alle 14 Buchstaben ergeben – in der richtigen Reihenfolge – das Lösungswort, das man im Online-Teilnahmeformular oder mit dem heute und am Samstag veröffentlichten Gewinnspiel-Coupon an den BA schicken kann. Die Teilnahme ist somit auch jetzt noch möglich. Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Lösungswort verlosen wir drei Geschenkkörbe im Wert von jeweils 100 Euro aus dem BA-Regionalregal.

7 Bilder Zwingenberg © Dietmar Funck

Info: www.bergstraesser-anzeiger.de /sommerraetsel