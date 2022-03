Was Jugendliche an der Bergstraße über eine Vier-Tage-Arbeitswoche denken

Sicherlich scheint eine Vier-Tage-Woche attraktiv auf viele Menschen zu wirken. Doch sollte man dabei bedenken, dass man nicht einfach einen oder zwei Arbeitstage aus der Woche streichen kann und trotzdem die selbe Produktionsrate oder Arbeitsergebnisse hat. Denn hierfür muss man die Stunden pro Tag erhöhen.

So kann es also der Fall sein, dass aus täglichen sechs Arbeitsstunden, die fünf Mal die Woche abgeleistet werden müssen, 7,5 Stunden an vier Tagen wird. Daraus resultierende Folgen können unter anderem eine Überlastung an den einzelnen Tagen sein, was dazu führen kann, dass man die extra freien Tage nicht wirklich genießen kann, weil man so geschafft von den vorherigen Arbeitstagen ist.

Man kann nicht sechs Stunden oder mehr am Stück produktiv durcharbeiten, denn der menschliche Körper und Geist benötigt in jedem Fall Erholungspausen zwischen den Arbeitsphasen, wie beispielsweise das ZDF berichtet. Diese hätte man bei einer Vier-Tage-Woche zwar zu Genüge am langen Wochenende, doch ist davon auszugehen, dass kurze Pausen während der Arbeitstage wohl nicht angebracht wären, da diese ja so schon sehr kurz sind. Dies kann zu schlechten Resultaten und Stressausschüttung führen. Bei Berufsfeldern, die in Kontakt mit Kunden oder in Kooperation mit anderen Unternehmen stehen, können Probleme durch den fehlenden Arbeitstag aufkommen, da an diesen Tagen Telefone nicht besetzt werden können. So kann es zu Kommunikations- oder Kooperationsproblemen mit externen Faktoren kommen, da Büros nun drei statt zwei oder nur einen Tag in der Woche unbesetzt wären. Berufe, bei denen dies zu Problemen werden könnte, sind oft im medizinischen oder therapeutischen Bereich. Marco Mautry