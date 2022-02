Was ein Musicaldarsteller alles können muss

Yannick Toth ist 20 Jahre alt und hat schon früh sein Interesse für Theater und Gesang entdeckt. Letztendlich beschloss er, seine Leidenschaft als Berufsweg anzustreben und Musicaldarsteller zu werden. Was ihn dazu bewegt hat und wie seine bisherige Laufbahn aussieht, verrät er der BAnane in einem Interview.

Kannst Du Dich bitte kurz vorstellen?

Yannick: Mein Name ist Yannick Toth, und ich bin 20 Jahre alt. Zurzeit spiele ich am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und am Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen in „3 Musketiere“, „Fame“ und „Frankenstein Junior“. In Wiesbaden probe ich außerdem gerade für die Welturaufführung von „Jugend ohne Gott“ am 4. März. Neben meinen Engagements auf der Bühne inszeniere ich derzeit auch mit Jugendlichen aus Lampertheim und Umgebung ein eigenes Musical mit dem Titel „Trau dich!“, das im Sommer dieses Jahres Premiere haben soll.

Seit wann spielst Du Musical und wieso hast Du damit angefangen?

Yannick: Ich habe schon als kleines Kind immer gerne gesungen und Theater gespielt. Dann war ich, als ich sieben Jahre alt war, mit meinen Großeltern in Hamburg in „Der König der Löwen“, und meine Begeisterung war geweckt. Danach habe ich angefangen, mit Familie und Freunden selbst Stücke im privaten Rahmen nachzuspielen. Mein erster professionellerer Auftritt war dann 2017 mit „Wo stehst du? – Ein Luthermusical“.

Wie sieht Deine bisherige Laufbahn als Musicaldarsteller aus?

Yannick: Nach „Wo stehst du?“ bin ich an den Pfalzbau gekommen, wo ich seit 2018 verschiedene Hauptrollen in „Honk!“, „Xanadu“, „Fame“ und „3 Musketiere“ gespielt habe. Seit 2020 bin ich außerdem Teil des Jungen Staatsmusicals am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Außerdem nehme ich seit 2016 Gesangsunterricht und seit 2020 auch Ballettunterricht.

Wem würdest Du das Musicalspielen empfehlen und was begeistert Dich daran?

Yannick: Musical ist unglaublich vielfältig. Es gibt Musicals zu jedem Thema und in jeder Musikrichtung. Auf der Bühne kann man sich ausprobieren und Dinge tun, die man im Alltag nie machen würde. Außerdem liebe ich die Kombination aus Schauspiel, Gesang und Tanz. Für mich gibt es einfach nichts Besseres. Man sollte allerdings nicht den zeitlichen Aufwand unterschätzen. Vor allem die letzten Probenwochen sind extrem stressig, aber gleichzeitig auch eine Zeit, die ich um nichts in der Welt hergeben würde. Jeder, der genug Freizeit hat und dem mindestens eine dieser Sparten Spaß macht, findet hier bestimmt ein neues Hobby. Da gibt es diverse Vereine und Gruppen für jedes Alter. Wenn man dann merkt, dass man seine Leidenschaft gefunden hat, kann man darüber nachdenken, das auch hauptberuflich zu machen. Mir zumindest war sehr schnell klar, dass es nichts anderes gibt, was ich machen möchte.

Wie sieht Deine Musical-technische Zukunft aus?

Yannick: Ich bewerbe mich derzeit gerade an verschiedenen Musicalschulen und hoffe, dass ich dieses Jahr mit meinem Studium beginnen kann.

Das Stück „Trau Dich!“, welches von Yannick Toth geleitet und geschrieben wurde, wird im Sommer 2022 aufgeführt und bot auch vermeintlich unmusikalischen Menschen sowie einem Mitarbeiter der BAnane eine Rolle an. Man muss also kein geborener Sänger, Schauspieler oder Tänzer sein, um bei solch einer Veranstaltung seinen Teil beizutragen. Marco Mautry