Imkern über die Schulter geschaut: Auf der Suche nach der Bienenkönigin

Um uns noch einmal mit anderen Bienen zu beschäftigen und weitere Imker des Bienenzüchtervereins 1861 Bensheim und Umgebung e. V. kennenzulernen, waren wir zu Besuch bei den beiden Imkern Jonathan und Luisa aus Lorsch.

Schon zu Beginn stellten wir ein paar Unterschiede fest. Ihre Beuten sind größer und sie imkern mit Imkeranzügen und nicht nur mit Jacken. Witzig ist, dass die einzelnen Völker Namen haben. Die beiden Völker, die wir besuchten, hießen zum Beispiel Alpha und Whisky. Als wir ankamen und unsere Schutzkleidung angezogen hatten, wurde auch schon das erste Volk geöffnet. Von Bienen umringt machten wir uns auf die Suche nach der Königin, das stellte sich etwas komplizierter als die letzten Male dar, da sie noch nicht markiert war. Dennoch, wir konnten sie finden und feststellen, dass mit ihr alles in Ordnung war. Anschließend wurde nach Stiften gesucht und wir konnten erkennen, dass auch genug Brut vorhanden war. Des Weiteren lernten wir etwas mehr über die Bekämpfung der Varroamilbe, diese ist ein sehr großer Feind der Biene und brütet gerne im Bienenstock. Um der Milbe vorzubeugen, benutzen die beiden Imker eine Wabe, in die die Königin Eier für männliche Bienen (Drohnen) legt. Die Milbe setzt sich sehr gerne zu dieser Brut in die Wabe. Dann können Jonathan und Luisa diese Wabe ohne Probleme entnehmen und die Milben wird so gleich mit aus der Beute geholt. Honig schlecken war dieses Mal auch wieder angesagt, und obwohl Jonathan und Luisa erst einige Tage vor unserem Besuch geschleudert hatten, hatten die Bienen schon wieder neuen Honig produziert und die Rähmchen hatten schon wieder Gewicht. Zum Schluss haben wir beide noch ein Glas von sehr leckerem Honig geschenkt bekommen. Antonia Ehnes

Den Bienenstock digital verwalten Heutzutage gibt es Apps für alle möglichen Bereiche des Lebens – und das gilt natürlich auch für die Imkerei. Die App „BeeInTouch“ bietet eine Möglichkeit zur digitalen Imkereiverwaltung, damit Imker ihre verschiedenen Bienenstände direkt per App einsehen können. Jeder Bienenstand und somit jedes Bienenvolk ist dabei einzeln angelegt, um bei Bedarf alle Informationen überblicken zu können. Damit das so einfach wie möglich erfolgt, kann mithilfe der Handykamera im App-Bereich „Scanner“ der QR-Code der einzelnen Bienenstände eingescannt werden, um anschließend die Informationen zu dem entsprechenden Bienenvolk anzuschauen. In der Übersicht der Bienenstände können die Bienenvölker mit verschiedenen Farben markiert werden, zum Beispiel je nachdem, wie es ihnen zurzeit ergeht. Wenn das Volk gerade problemlos wirkt, bekommt es beispielsweise die Farbe Grün. Andersherum könnte es mit der Farbe Rot markiert werden, wenn der Bienenstand hilfsbedürftig ist. Außerdem können den Völkern Namen zugeordnet werden. In der Chronik des Bienenstocks können Ereignisse, wie zum Beispiel eine Durchsicht oder eine Honigernte, detaillierter festgehalten werden. Bei einer Mitschrift der Honigernte kann beispielsweise festgehalten werden, welche Sorte und welche Menge geerntet wurde, welchen Wassergehalt der Honig enthielt und an welchem Datum die Ernte erfolgte. Verhalten der Bienen bewerten Aber auch bei einer Durchsicht können alle Schritte entsprechend dokumentiert werden. Dabei kann unter anderem das Verhalten der Bienen mit einer unterschiedlichen Anzahl an Sternen bewertet werden, zum Beispiel je nachdem wie stark das Volk, der Wabensitz und der Sanftmut der Bienen wirkte. Besonders praktisch ist auch die To-do-Liste, die in der App abgerufen werden kann. Zudem verfügt die App über eine weitere praktische Funktion, da sie verschiedene Statistiken erstellen kann. In den Statistiken kann sich der Imker dann anzeigen lassen, wie viel Honig er in einem bestimmten Zeitraum geerntet hat, wie viel Varroamittel er gegen die Varroa-Milbe eingesetzt hat oder wie viel Futter er den Bienenständen gab. Bei bis zu acht Bienenvölkern ist die App kostenlos. Danach sind je nach Anzahl unterschiedliche Monatsabonnements verfügbar. Lena Holtmann