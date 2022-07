Bienenzüchterverein - Am Sonntag Programm am Kirchberg Bienenzüchterverein Bensheim lädt zu Informations- und Aktionsveranstaltung an Tag der Imkerei

Der Bienenzüchterverein 1861 Bensheim und Umgebung lädt anlässlich des Tags der Deutschen Imkerei für Sonntag (3.) unter dem Motto „Mit Bienen blüht das Leben“ zu einer Informations- und Aktionsveranstaltung.