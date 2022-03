Achtjähriger Weg zum Krieg in der Ukraine

Bereits 2013 nahm der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine seinen Lauf. Er begann kurz nach der Maidan-Revolution, als der ehemalige Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, das Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union (EU) gekippt hatte. Dieses Abkommen hätte die Ukraine näher an die EU gebracht, was ihr Ziel war – und ist.

Im Februar 2014 wurde dann der Präsident gestürzt. Doch das war noch nicht alles, denn es erschienen Soldaten auf der Halbinsel Krim, die Teil der Ukraine ist. Später stellte sich heraus, dass diese Soldaten zu russischen Spezialeinheiten gehörten. Ihr Ziel war es, die Krim einzunehmen und als russisch zu erklären. Laut eigener Aussage wollten sie jedoch die russischstämmige Bevölkerung schützen. Am 21. März 2014 nahm Moskau die Krim offiziell in die Russische Föderation auf. Der Westen verhängte Sanktionen.

Im April 2014 übernahmen Separatisten die Gebiete im Donbass. Es kam zu bewaffneten Ausschreitungen. Im selben Jahr unterzeichneten Russland, die Ukraine und weitere Teilnehmer das erste Minsker Abkommen, das sofortige Waffenruhe vereinbarte.

Dies hielt jedoch nicht lange an, und der Konflikt flammte wieder auf. Das zweite Minsker Abkommen vom Februar 2015 ergänzte die erste Vereinbarung um 13 Punkte, vorgesehen war erneut ein sofortiger Waffenstillstand sowie der Abzug schwerer Waffen durch beide Seiten. Seit diesem Jahr flammen erneut die Konflikte zwischen Russland und der Ukraine auf und nehmen dabei ein noch schlimmeres Maß an als zuvor.

Der russische Präsident Wladimir Putin griff am 24. Februar die Ukraine mit seinen Truppen an und nimmt seither Teile des Landes ein. Der Westen reagiert mit harten Sanktionen. Von Tag zu Tag erreichen die Welt in diesem Konflikt neue Meldungen. Svenja Thomas