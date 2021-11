Bei den hessischen Meisterschaften in der Gymnastik hat die TSV Auerbach ihren Heimvorteil genutzt. Nach zwei Jahren Wettkampfpause auf Landesebene wurden sowohl die Einzel- als auch die Mannschaftsmeisterschaften in Kür und Pflicht an einem Wochenende ausgetragen. Die Kürwettkämpfe wurden samstags vom TV Heppenheim ausgerichtet, die Pflicht tags darauf in der Weststadthalle.

Für die

...