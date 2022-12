Zwei Medaillen beim Bayernpokal

Bensheim. Einen krönenden Abschluss des Tanzsport-Jahres 2022 bescherte sich das Bensheimer Paar Ralf und Ina Fabian in der Bayernpokal-Serie. In der über fünf Einzelveranstaltungen in ganz Bayern ausgetragenen Turnierserie gelang den Bergsträßern in der Startklasse Masters III C Latein ein toller zweiter Platz in der Gesamtwertung und damit der Gewinn der Silbermedaille in dieser Sektion.

Obwohl die beiden Bensheimer bereits im Juni in die nächsthöhere Startklasse aufgestiegen waren, reichten alleine die Leistungen aus den ersten beiden Turnierstationen aus, den Treppchenplatz zu sichern.

Starke Auftritte hatte das Bensheimer Tanzpaar Ina und Ralf Fabian bei den Bayernpokal-Turnieren. © Albrecht

Auch in ihrer neuen Startklasse der Masters III B Latein konnte das Tanzpaar sofort überzeugen und sich im vorderen Mittelfeld der Bayernpokalwertung einordnen. Mit einem dritten Platz im adventlich geschmückten Finale belohnte sich das Paar selbst für viele schweißtreibende Trainingseinheiten.

Bronze zum Abschluss

Dank der Wertungspunkte im Finale für die Gesamtserie war die Freude dann doppelt groß, als damit der dritte Platz in der Gesamtwertung des Bayernpokals dieser Klasse ebenfalls an die Bensheimer ging und die Bronzemedaille das erfolgreiche Finalwochenendes komplettierte.

Für 2023 starten nun die Planungen und das Paar, das für die TSA/TSG Weinheim aktiv ist, will auch dann wieder über die Region hinaus in sportlichen Wettkämpfen in Erscheinung treten. red