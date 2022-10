Das Verfolgerduell der Handball-Bezirksoberliga steigt am Samstagnachmittag (16 Uhr) in der TSV-Halle am Bensheimer Weiherhaus, wenn die HSG Bensheim/Auerbach als Vierter (9:3 Punkte) den Liga-Fünften SG Arheilgen (8:4) empfängt.

„Bei uns sieht es leider alles andere als ideal aus“, schaut HSG-Trainer Moritz Brandt mit Sorgenfalten auf seinen Kader. Philipp Kuch und Lars Schader sind

...