VfR Fehlheim schöpft neue Hoffnung

Fehlheim. Wichtiger Sieg für den VfR Fehlheim im Abstiegskampf der Tischtennis-Regionalliga West: Mit 6:4 setzten sich die Grün-Weißen im Auswärtsspiel gegen die TG Obertshausen durch. Die Gastgeber rutschten damit auf den letzten Tabellenplatz, punktgleich mit Langenselbold. Fehlheim belegt mit zwei Punkten Vorsprung den Relegationsrang, hat allerdings direkten Anschluss ans rettende Ufer.

„Es war ein wichtiger Sieg und das erwartet enge Duell“, erklärte Abteilungsleiter Claudio Schubert. Die Begegnung hätte auch in die andere Richtung laufen können. Obertshausen führte zwischenzeitlich mit 3:1 und 4:3, Fehlheim ließ sich aber nicht abschütteln.

Marius Henninger steuerte einen wichtigen Einzelpunkt zum 6:4-Sieg des VfR Fehlheim im Hessenderby in Obertshausen bei. © Strieder

Bereits das erste Doppel war hart umkämpft. Marius Henninger und Andrej Bondarev waren dran am Sieg, mussten sich aber nach fünf Sätzen knapp geschlagen geben. Gleiches galt für Timo Freund gegen die Nummer zwei der TG, Philipp Hoffmann. 11:9 hieß es letztlich im finalen Satz für Hoffmann. Nicht zu schlagen war an jenem Nachmittag zudem der Obertshausener Spitzenspieler Torsten Mähner, der beide Einzel gewann.

Der VfR konnte sich aber auf sein unteres Kreuzpaar verlassen. Andrej Bondarev und Felix Schubert holten vier Einzelsiege, Schubert lieferte darüber hinaus im Doppel mit Freund ab. Marius Henninger steuerte einen weiteren Punkt bei, so dass am Ende die Grün-Weißen jubeln durften.

Am Samstag wichtiges Heimspiel

„In unserer Situation wäre schon ein Unentschieden fast zu wenig gewesen“, meinte Claudio Schubert. Entsprechend groß sei die Erleichterung gewesen. Am Samstag (4.) ab 17.30 Uhr sind die Grün-Weißen in der Schulsporthalle des AKG erneut gefordert. Zu Gast ist der ASV Einigkeit Süchteln, in der Tabellen noch nicht ganz so weit entfernt.

Zwar siegte Süchteln am Wochenende überraschend deutlich gegen den 1. FC Köln II (9:1). Aber im Kampf um den Klassenerhalt brauchen die Fehlheimer eigentlich erneut beide Punkte – auch um Druck auf den Konkurrenten auszuüben und den Abstand zu den direkten Abstiegsrängen zu halten.

„Es ist das nächste Schlüsselspiel für uns“, so Schubert, der auf die Unterstützung des heimischen Publikums baut und auf eine gute Kulisse in der Halle hofft.

VfR-Punkte: Freund/Schubert, Bondarev (2), Schubert (2), Henninger. dr