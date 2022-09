Verdienter Auftaktsieg der Flames

Bensheim. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach sind erfolgreich in die neue Saison gestartet: Die Flames besiegten vor rund 600 Zuschauern in der Weststadthalle den TSV Bayer 04 Leverkusen verdient mit 33:28 (15:15) und wussten selbstkritisch, dass es nicht alles optimal lief. „Aber wir sind glücklich über die zwei Punkte, die uns Selbstvertrauen geben“, so Trainerin Heike Ahlgrimm.

Letztlich brachte die meist mit drei, vier Toren führende HSG - abgesehen von einer Schwächephase vor der Pause, in der sie einen 15:11-Vorsprung verspielte – ihr tempo- und variantenreiches Spiel durch und profitierte davon, dass bei Bayer gegen Spielende die Kräfte schwanden.

Flames: van Beurden - Kockel, Heider (5), Schoenaker (1), Stuttfeld, Haas, Agwunedu (4), Friedberger (8/4), van Gulik (4), Orth, Kretzschmar (6), Ewald, Holste und Visser (5).

