Der SC Rodau und die SG Reichenbach bleiben in der Fußball-Kreisliga A ungeschlagen. Am dritten Spieltag trennten sich die beiden Teams im direkten Duell in Rodau 1:1 und fuhren dabei jeweils ihr drittes Remis’ ein. Für die SG erzielte Destiny Obatare Kator die Führung (32.), Florian Mitsch glich aus (51.).

Besonders glücklich war man beim Sportclub nicht über die erneute Punkteteilung.

