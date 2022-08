FC 07 gewinnt in einem „wilden Spiel“ mit 5:4

Bensheim. Der FC 07 Bensheim hat am vierten Spieltag der Fußball-Gruppenliga den dritten Sieg eingefahren. Mit 5:4 (2:3) gewannen die Nullsiebener (10 Punkte) ihr Heimspiel gegen die SG Langstadt/Babenhausen und untermauerten damit ungeschlagen Tabellenrang zwei. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Kapitän Dennis Konietzko per Foulelfmeter in der ersten Minute der sechsminütigen Nachspielzeit. Zuvor war Vitus Horneffer im Strafraum zu Fall gebracht worden.

„Das war ein ziemlich wildes Spiel“, bilanzierte Andy Zehnbauer die Partie, in der sein Team einige Rückschläge hinnehmen musste. Insgesamt zwölf Akteure aus dem Kader standen dem FC 07-Trainer gestern aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung. Zudem lagen die hochgehandelten Gäste immer wieder in Führung (0:2, 1:3, 3:4), konnten das FC 07-Team aber nicht abschütteln. „Wir können stolz darauf sein, dieses Spiel unter diesen Bedingungen gewonnen zu haben“, sagte Zehnbauer.

© Berno Nix

Beide Kontrahenten suchten meist den direkten Weg nach vorne. In der Anfangsphase war die SG dabei deutlich effektiver. „Langstadt/Babenhausen hat ein extrem gutes Umschaltspiel, damit sind wir zunächst nicht zurechtgekommen“, so der 07-Coach. Nach einer Viertelstunde lagen die Platzherren mit 0:2 hinten. Bensheim, das etwas mehr Spielkontrolle hatte, fightete zurück. Kurz vor der Pause scheiterte Florian Budimir mit einem Foulelfmeter an SG-Keeper Bieber und verpasste in dieser Szene das 3:3.

Den Ausgleich besorgte Max Köhler in der 70. Minute, ehe der Kontrahent in Person von Sitter das 3:4 vorlegte. Budimir traf in der 86. Minute zum 4:4, Konietzko (Bild: Nix) tütete schließlich aus elf Metern den Dreier für den FC 07 Bensheim ein.

FC 07 Bensheim: Liberati - Ilcken, Bastian Blüm, Baumgärtner (70. Koob), Daum (79. Rettig), Albrecht, Konietzko, Halla, Budimir, Horneffer (90+1 Eisele), Köhler.

Tore: 0:1 Sitter (6.), 0:2 Barusic (15.), 1:2 Albrecht (17.), 1:3 Schnitzer (38.), 2:3, 3:3 Köhler (39., 70), 3:4 Sitter (74.), 4:4 Budimir (86.), 5:4 Konietzko (90.+1). - Schiedsrichter: Tavasolli (Rumpenheim). - Zuschauer: 110. - Besonderes Vorkommnis: Budimir scheitert per Foulelfmeter an Bieber (42.). - Beste FC 07-Spieler: Bastian Blüm, Horneffer, Köhler. eh

Auerbach macht Gegner stark

TSV Höchst - TSV Auerbach 2:1. Für die Rot-Weißen wäre nach Ansicht von Giuliano Tondo mehr drin gewesen beim Gastspiel im Odenwald. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“ Der TSV-Coach sprach nach der Partie von einer geschlossenen Leistung seiner Mannschaft. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten der Neuling. „Wir hatten die Sache ganz gut im Griff.“ Nassim el Yassimi erzielte die Führung für die dominanten Gäste gegen defensiv agierende Höchster.

Ein Fehler in der Auerbacher Abwehr brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. In einer Szene kurz vor der Pause, die der Aufsteiger nicht verteidigt bekam, landete der Ball bei Simoes, der zum Ausgleich einnetzte (42.). „Wir haben Höchst starkgemacht“, ärgerte sich Tondo. Im zweiten Abschnitt fand der TSV Höchst immer besser zu seinem kampfbetonten Spiel und schränkte dadurch den Aktionsradius der nach wie vor von vielen Ausfällen geplagten TSV Auerbach ein. Torjäger Blecher gelang zehn Minuten vor dem Abpfiff der Siegtreffer für die Odenwälder.

TSV Auerbach: Kempf - Hofmann, Brunner, Thobe (75. Breuer), David Schmidt, Türkyilmaz, El Yassimi (70. Susso), Julian Schmidt, Verati, Fesser, Röhrig (65. Tofaj).

Tore: 0:1 El Yassimi (20.), 1:1 Simoes (42.), 2:1 Blecher (80.). - Schiedsrichter: Rehman (Frankfurt). - Zuschauer: 150. - Beste TSV-Spieler: –. eh