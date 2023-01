TSV Auerbach rockt die Aufstiegsrunde

Frankfurt/Auerbach. Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach (v. li. Weihrauch, Stauch und Frühwirth) gewannen auch ihr zweites Spiel der Aufstiegsrunde und führen das Klassement souverän an. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem 3:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt aus, denn im ersten Satz schwächelten die Auerbacherinnen in Abwehr und Angriff, so dass sie diesen mit 18:25 verloren.

Dann packten die TSV-lerinnen aber wieder ihre harten und variantenreichen Angriffe aus. Zudem war nun auch die Abwehrarbeit wieder energischer und aufmerksamer, so dass Auerbach mit 25:18 zum 1:1 ausglich. Nun entwickelte sich eine packende Begegnung, denn die Eintracht gab sich nicht so leicht geschlagen. Doch nach dem 14:18-Rückstand im dritten Satz platzte der Knoten. Mehrmals kaufte Auerbachs Block den Gastgeberinnen den Schneid ab und insbesondere Doro Frühwirth setzte Akzente im Angriff. Zusätzlich sorgte Lisa Weihrauch mit ihren starken Aufschlägen für mehrere direkte Punkte. Mit dem Glück der Tüchtigen gewann Auerbach 25:22.

Der Tabellenführer zeigte nun eine sehr konzentrierte sowie konstante Leistung und begeisterte einmal mehr mit seinem Mannschaftsgeist, so dass der umkämpfte vierte Durchgang mit 25:20 entscheidend gewonnen wurde. Dabei fand Mara Weber wieder zu ihrer gewohnten Aufschlagstärke zurück. Sie setzte dem Spiel abschließend die Krone auf, denn nach dem 19:19 legte sie mit ihren Spieleröffnungen den Grundstein, dass sich Auerbach mit fünf Punkten in Folge zum 24:19 absetzen konnte. – TSV Auerbach: Anna Beck, Dorothee Frühwirth, Laetitia Holz, Anne Kallenberg, Monika Liepolt, Inga Pfenning, Petra Stauch, Mara Weber, Lisa Weihrauch. red/Bild: Strieder