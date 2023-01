Abwehrstarke Flames patzen im Angriff

Bensheim. Trainerin Heike Ahlgrimm fand deutliche Worte nach der 24:27 (13:13)-Heimniederlage der Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach gegen die HSG Blomberg-Lippe: „Mit 24 Fehlwürfen kann man kein Spiel gewinnen.“ Die Defizite der durchaus Flames lagen also vor 940 Zuschauern ersichtlich im Angriff, „denn wir haben diesmal eine gute Abwehr gespielt mit zwei starken Torhüterinnen als Rückhalt“, so Ahlgrimm.

Bensheim/Auerbach kam schwer in die Partie (1:5/10.), kämpfte sich aber heran und ging in der 15. Minute erstmals mit 7:6 in Führung. Von da an entwickelte sich eine über weite Strecken ausgeglichene „und hektische Partie, in der wir letztlich das Glück auf unserer Seite hatten“, so der Blomberger Coach Steffen Birkner. Mitte der zweiten Hälfte legten die Gäste nach einer Bensheimer 18:17-Führung einen vorentscheidenden 4:0-Lauf zum 18:21 hin - und diesem Rückstand liefen die engagierten Flames letztlich vergeblich hinterher. Zu allem Überfluss sah Lisa Friedberger nach Foulspiel auch noch die Rote Karte des Augsburger Schiedsrichtergespanns Kauth/Kolb (54.), mit dessen Entscheidungen Ahlgrimm des Öfteren haderte und sich deshalb auch noch eine Verwarnung einhandelte.

Flames: Fehr, van Beurden - Berger (2), Hurst, Kockel (2), Heider (1), Stuttfeld, Soffel (2), Agwunedu (6), Friedberger (3/1), van Gulik (2/1), Orth, Kretzschmar (3), Ewald, Holste. Visser (1), hs