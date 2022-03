TSV Auerbach dominiert Gymnastik-Gaumeisterschaft nach der Corona-Pause

Bergstraße. Die TSV Auerbach war in der Weststadthalle Ausrichter für Gymnastik-Gaumeisterschaften der besonderen Art statt. Zwar gab es diese Wettkämpfe auch 2020 und 2021 unter großen Corona-Einschränkungen, aber nun konnten sie wieder mit größerer Teilnehmerzahl und unter Wettkampfbedingungen durchgeführt werden.

Die TSV Auerbach war zugleich mit der größten Anzahl an Teilnehmern am Start. 14 Wettkämpfe in verschiedenen Altersklassen wurden ausgetragen, wobei in zehn Wettkämpfen der Pokal und somit der erste Platz nach Auerbach ging. Darüber hinaus konnten sich die TSV-Gymnastinnen über elf Silber- und neun Bronzemedaillen freuen.

Platzierungen der TSV Auerbach bei der ... Platzierungen der TSV Auerbach bei der Gymnastik-Gaumeisterschaft: P4/P5 (Jg. 2012 u. jünger): 2. Emilia Kohr, 3. Daria Uglev. – P5/P6 (2010 u. jünger): 1. Julie Lehnert, 2. Helena Rosenkranz, 3. Nicole Boguzki. – P6/P7 (2008 u. jünger): 1. Carlotta Kissel, 2. Lara Mengi, 3. Lara Schneider. – P7/P8 (2006 u. jünger): 1. Hanna Lückmann, 2. Lotta Plenio, 3. Alexa Klüss. – P8/P9 (2004 u. jünger): 1. Sarah Klüss, 2. Lisa Klassen, 3. Elena Karas. – P8/P9 (2004 u. älter): 1. Annika Meier, 2. Lena Kissel. K6 (Jg. 2012 und älter): 1. Nicole Boguzki, 2. Helena Rosenkranz, 3. Julie Lehnert. – K8 (2005-07): 1. Platz Lisa Klassen, 2. Platz Lotta Plenio, 3. Hanna Lückmann. – K8 (2004 und älter): 1. Annika Meier, 2. Sarah Fertig, 3. Lena Kissel. red

Im Wettkampf der P2 (Jg. 2014 und jünger) belegte Maya Klüss den ersten Platz vor Amira Bockenheimer und Isabella Kohr.

In allen weiteren Wettkämpfen bedeutete ein Platz auf dem Treppchen die Qualifikation für die hessischen Einzelmeisterschaften Pflicht oder Kür, die am 14./15. Mai stattfinden sollen. red/Bild: TSV Auerbach/Fertig