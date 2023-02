Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II treten am Sonntag beim 1. FSV Mainz 05 II an. Gespielt wird um 15 Uhr in der Sporthalle Gymnasium Oberstadt. Die Gegnerinnen befinden sich derzeit auf dem dritten Tabellenplatz mit 21:9 Punkten. Die Junior-Flames, welche weiterhin Tabellenführer der Staffel Süd-West sind, gehen mit 27:1 Punkten in die Partie. Das Hinspiel gegen Mainz

...