Sportfreunde fühlen sich als Außenseiter

Der FC 07 Bensheim ist in der Fußball-Gruppenliga ergebnistechnisch zuletzt etwas aus dem Tritt geraten: Nach dem 2:2 bei Schlusslicht FV Mümling-Grumbach am vergangenen Samstag fingen sich die Nullsiebener im Nachholspiel am Dienstag beim FCA Darmstadt mit 0:3 die erste Saisonniederlage ein. Am Sonntag (15.30 Uhr) erwartet das Team von Andy Zehnbauer Eintracht Bürstadt im Weiherhausstadion. „Wir wollen in die Erfolgsspur zurückkehren“, blickt der FC 07-Coach auf das Bergsträßer Duell am sechsten Spieltag.

Für die Bürstädter lief es bislang nicht wirklich rund. Die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund fegte zum Auftakt Mümling-Grumbach mit 5:1 aus dem Stadion, kassierte anschließend vier Niederlagen in Folge und steht momentan mit drei Zählern auf dem drittletzten Platz. „Bürstadt hat Qualität“, sieht Andy Zehnbauer die Negativserie nicht als Maßstab für das Leistungsvermögen des Kontrahenten. „Es waren knappe Ergebnisse dabei“, verweist er etwa auf das 1:2 der Eintracht im Stadtderby gegen die FSG Riedrode. „Wir müssen alles abrufen und hundert Prozent auf den Platz bringen, um zu gewinnen.“

Mit dem jüngsten Auftritt seiner Equipe beim starken FCA Darmstadt war der 07-Trainer trotz des 0:3 nicht unzufrieden. Die Leistung habe im Großen und Ganzen gestimmt, allerdings habe seinem Team im Angriff die Durchschlagskraft gefehlt. „Wenn alles gepasst hätte, hätten wir einen Punkt mitnehmen können.“

Personell kann sich der 33-Jährige für das Bürstadt-Match am Sonntag Veränderungen an seiner Formation vorstellen. Größe, Qualität des Kaders sowie Trainingsbeteiligung und -leistung der Spieler, die aktuell in zweiter Reihe stehen, geben ihm ein breites Spektrum an Handlungsoptionen. „Einige haben es verdient, eine Chance zu bekommen.“ Aktuell kann Zehnbauer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Patrick Wulff und Antonio Roa Pozo (beide verletzt) sind alle Akteure einsatzfähig.

Wegen der seit Dienstag geltenden neuen Allgemeinverfügung des Kreis Bergstraße auf Basis der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen wird der FC 07 die Zuschauerzahl im Weiherhausstadion für die Begegnung gegen Eintracht Bürstadt auf maximal 200 Zuschauer begrenzen, wie Michael M. Hagn vom Vorstand des Clubs mitteilt. Einlass erhalten nach der 3 G-Regel nur getestete, geimpfte oder genesene Besucher. Die entsprechenden Nachweise werden an den Zugängen kontrolliert, so Hagn. eh