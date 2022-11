Der VfR Fehlheim verkaufte sich in der Fußball-Verbandsliga Süd teuer, musste sich beim Tabellenführer SC Hanau aber mit 1:3 geschlagen geben. Unterm Strich eine Niederlage, die auf Grund einer nicht überzeugenden ersten Halbzeit in Ordnung geht, mit etwas Glück wäre für den Aufsteiger im Spitzenspiel aber eine Punkteteilung drin gewesen. So scheiterte Percy Felix beim Spielstand von 2:1 in

...