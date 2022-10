VfR Fehlheim kassiert die zweite Niederlage

Fehlheim. Zweite Saisonniederlage für den VfR Fehlheim in der Fußball-Verbandsliga Süd: Der Aufsteiger musste sich im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Neu-Isenburg mit 2:4 geschlagen geben und Sascha Huy sprach nach dem Schlusspfiff von einer „nicht unverdienten Niederlage“. Der Fehlheimer Trainer bemängelte bei seiner Mannschaft den fehlenden letzten Siegeswillen und hatte während der 90 Spielminuten nicht den Eindruck, dass sein Team bereit war, das Allerletzte zu geben. „Wenn du in dieser Liga ein Spiel gewinnen willst, dann musst du dir das über 90 Minuten hart erarbeiten. Das war heute bei uns nicht der Fall und so haben wir unser letztes Heimspiel für dieses Jahr in Fehlheim verloren.“

Dabei erwischten die „Rasenspieler“ einen guten Start. Max Schwerdt brachte den VfR früh in Führung, danach versäumte man es aber, diese Führung auszubauen. „Das 2:0 lag in der Luft, Dieburg schießt aber den Ausgleich und kommt dadurch ins Spiel zurück“, trauerte Huy der starken Anfangsphase seiner Kicker nach. Auch das 2:1 durch Schwerdt (29.), das aus einer sehenswerten Kombination über Paul Herbel, Evangelos Politakis und Schwerdt entsprang, brachte dem Fehlheimer Spiel nicht die erhoffte Sicherheit. Emre Kaya (34.) traf per Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Manuel Profumo mit dem 2:3 die erstmalige Führung der Gäste.

In der Pause appellierte Huy zwar an den Willen seiner Kicker, diese konnten aber nicht an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Man geriet sogar durch einen erneuten Foulelfmeter, den dieses Mal Profumo sicher zum 2:4 (64.) verwandelte, in größeren Rückstand. Fehlheim wirkte in der verbleibenden Spielzeit bemüht, Kevin Lortz und Dominik Melzer scheiterten in der Schlussphase auch noch jeweils an der Querlatte, man hatte aber nicht den unbedingten Eindruck, als sollten die Platzherren noch einmal ins Spiel zurückfinden können.

VfR Fehlheim: Ries – Fritsche (80. Butz), Lotz, Lulei (64. Schwerdt), Sadic, Steinmetz, Kupka (64. Zocco), Melzer, Politakis, Herbel (70. Finger), Schwerdt.

Tore: 1:0 Schwerdt (4.), 1:1 Profumo (13.), 2:1 Schwerdt (29.), 2:2 Kaya (34./Foulelfm.), 2:3 Menge (45.), 2:4 Profumo (64./Foulelfm.). – Schiedsrichter: Martin (Walldorf). – Zuschauer: 100. – Beste VfR-Spieler: Schwerdt, Politakis, Herbel. lew