Sophia Ewald gehört jetzt fest zum Bundesliga-Kader

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach feilt weiter am Kader für die nächste Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen. Mit der 17-jährigen Sophia Ewald (Bild: Müller) stößt ab sofort ein junges Talent fest zum Bundesliga-Kader, das aktuell noch in der A-Jugend-Bundesliga beziehungsweise bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga spielt. Die Kreisläuferin hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Sophia Ewald stand in dieser Saison bereits in einigen Bundesligapartien und im DHB-Pokal für die verletzte Kreisläuferin Isabell Hurst als Backup für Dionne Visser im Kader und konnte ein wenig Bundesligaluft schnuppern. Das Handballspielen erlernte Sophia, die aus Erding bei München stammt, im Alter von vier Jahren bei der SpVgg Altenerding, wo sie 2018 vom Bayerischen Handballverband gesichtet wurde.

2019 wechselte sie zum TSV EBE Forst United und nahm 2020 mit der Bayern-Auswahl an der DHB-Sichtung in Heidelberg teil, wo sie ins All Star Team berufen wurde. 2020 wechselte sie dann auch zur HSG Bensheim/Auerbach und ist seit 2021 Bewohnerin der Handballakademie.

Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm freut sich, dass sie mit der talentierten Kreisläuferin weiterarbeiten kann. „Wir gehen unseren Weg kontinuierlich weiter und Sophia hat dieses Jahr schon bei der Bundesliga reingeschnuppert und die Verletzung von Isi kompensiert. Es ist schön, dass wir jetzt mit Sophia den nächsten Schritt gehen, wie wir das in den letzten Jahren schon mit Jana Haas und Neele Orth gemacht haben. Das passt zu unserem Konzept, dass eine junge Spielerin aus der Akademie auch einen Anschlussvertrag bekommt und wir mit ihr weiterarbeiten. Ich bin happy, dass es mit drei Kreisläufern in die neue Saison geht, weil auf dieser Position die Belastung schon sehr hoch ist.“

„Ich bedanke mich für die neuen Erfahrungen, die ich nun sammeln darf, und die Chance, die mir gegeben wird. Das Team hat mich jetzt schon gut aufgenommen und ich fühle mich wohl. Daher freue ich mich sehr auf die neue Saison, die hoffentlich viel Spaß und Erfolg mit sich bringen wird“, erklärte Sophia Ewald nach der Vertragsunterzeichnung. Jörg Hirte, Leiter Administration der Flames, äußert sich sehr positiv: „Ich freue mich, dass wir mit Sophia Ewald eine junge Kreisläuferin aus unserer eigenen Nachwuchsakademie die Chance geben können, sich in den nächsten Monaten im Training und in Spielen der ersten Mannschaft weiterzuentwickeln.“ red