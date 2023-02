Nachwuchsspielerinnen Orth und Haas verlassen die Flames

In der Handball-Bundesliga der Frauen ist die HSG Bensheim/Auerbach am Wochenende nicht im Einsatz (das Spiel beim Thüringer HC wurde vorgezogen und am Mittwoch 24:30 verloren), hinter den Kulissen sind aber zwei weitere Personal-Entscheidungen gefallen. Neele Mara Orth verlässt die Flames und wechselt in die 2. Liga zum FSV Mainz 05. Jana Haas wird mit einem Zweitspielrecht für den

...