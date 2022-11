SG Reichenbach hat beim 6:3-Heimsieg den längeren Atem

Mehr Mühe als erwartet hatte Tabellenführer SG Reichenbach in der Heimpartie der Fußball-Kreisliga A beim 6:3 gegen den Vorletzten SG Nordheim/Wattenheim. „Das Spiel war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte Christian Bauer. Der SG-Spielertrainer bemängelte einen „gewissen Schlendrian“ bei seiner Elf. Viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und Unkonzentrierten in

...