Am kommenden Samstag bestreitet die HSG Bensheim/Auerbach II ihr nächstes Auswärtsspiel in der 3. Handball-Liga der Frauen bei der TSV Bönnigheim, Anpfiff in der Kleinstadt nördlich von Stuttgart ist um 18 Uhr.

Die Junior-Flames stehen mit 23:1 Punkten nach wie vor auf dem ersten Tabellenplatz der Staffel Süd-West, Bönnigheim liegt mit 6:20 Punkten lediglich auf den zehnten (und damit

...