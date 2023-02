Am Sonntag (14.30 Uhr) findet in der Fußball-Gruppenliga das Nachholspiel zwischen dem FC 07 Bensheim und dem FC Fürth statt. Nachdem die Partie im Dezember wetterbedingt abgesagt werden musste, will die Mannschaft von Andy Zehnbauer an den positiven Trend der letzten Wochen anknüpfen. Gegen Seckmauern und Bürstadt gab es für die Nullsiebener in der Liga zuletzt zwei Siege.

